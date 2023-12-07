صالح بكري أفضل ممثل عن الفيلم الفلسطيني "الأستاذ" في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - جدة- منى الموجي

حصل الممثل الفلسطيني صالح بكري على جائزة أفضل ممثل عن دوره في الفيلم الفلسطيني الأستاذ، للمخرجة فرح النابلسي، وذلك من مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الثالثة.

تسلمت الجائزة فرح النابلسي، قائلة "صالح ممثل فلسطيني غير معقول، ممثل موهوب".

جدير بالذكر أن المهرجان انطلقت فعالياته مساء يوم الخميس ٣٠ نوفمبر، بحفل افتتاح أقيم في القاعة الكبرى بفندق الريتز كارلتون بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

وشهد حفل الافتتاح حضور كوكبة من نجوم الفن، بينهم بوراك أوزجيفيت، ويل سميث، يسري نصر الله، باز لورمان، أمينة خليل، ماجي بوغصن، قصي خولي، نادين نسيب نجيم، أحمد حاتم، هاندا ارتشيل، لبلبة، ليلى علوي.