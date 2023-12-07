منى حوا أفضل ممثلة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - جدة- منى الموجي:

فازت الفنانة منى حوا بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم إن شاء الله ولد، الذي عُرض ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي.

وتسلم الجائزة بالنيابة عنها المخرج أمجد الرشيد، قائلا "شكرا جزيلا مهرجان البحر الأحمر، منى تستحق هذه الجائزة، وكل جوائز العالم انبسطت كثيرا بالعمل معها".

جدير بالذكر أن المهرجان انطلقت فعالياته مساء يوم الخميس ٣٠ نوفمبر، بحفل افتتاح أقيم في القاعة الكبرى بفندق الريتز كارلتون بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

وشهد حفل الافتتاح حضور كوكبة من نجوم الفن، بينهم بوراك أوزجيفيت، ويل سميث، يسري نصر الله، باز لورمان، أمينة خليل، ماجي بوغصن، قصي خولي، نادين نسيب نجيم، أحمد حاتم، هاندا ارتشيل، لبلبة، ليلى علوي.