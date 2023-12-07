شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الرعب Five Nights at Freddy's يحقق 287 مليون دولار عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الرعب Five Nights at Freddy's إيرادات وصلت إلى 287 مليونا و 575 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 27 أكتوبر الماضى، العمل من إنتاج شركة Universal Pictures International، ووصلت مدته إلى ساعة و49 دقيقة.

وانقسمت إيرادات العمل بين 137 مليونا و 4 آلاف دولار بشباك التذاكر الأمريكي، و 150 مليونا و 571 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

فيلم Five Nights at Freddy's يدور في عام 2000، حيث يحصل شاب يائس على وظيفة في مطعم بيتزا سيئ السمعة مهجور منذ فترة طويلة وله ماض مظلم، ويصطحب معه أخته الصغيرة، وعندما يكتشفون الأرواح المضطربة والإلكترونيات المتحركة الانتقامية بداخلهم، يجب عليهم مواجهة ذكرياتهم المؤرقة، وبمساعدة ضابط شرطة غامض، يكافحون لإنقاذ أرواحهم وكشف الأسرار الشريرة الكامنة في بيتزا فريدي فازبير.

فيلم الرعب Five Nights at Freddy's من بطولة جوش هوتشرسن، بايبر روبيو، إليزابيث ليل، ماثيو ليلارد، ماري ستيوارت ماسترسون، كات كونر ستيرلنج، ديفيد ليند، كريستيان ستوكس، جوزيف بوليكين، جرانت فيلي.