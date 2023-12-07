أنجيلينا جولي: سأعتزل التمثيل قريبا.. صحتي تدهورت بعد الطلاق وأصبت بشلل نصفي – “صور”

كتب امير فتحي في الخميس 7 ديسمبر 2023 11:29 مساءً - أثارت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي حالة من الجدل بعد تصريحاتها الأخيرة بشأن اعتزالها الفن والابتعاد عن ولاية لوس أنجلوس وسينما هوليوود.

القصة الكاملة لتصريحات أنجلينا جولي بشأن اعتزالها الفن

كشفت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي في حوارها مع مجلة wall street journal، سبب تفكيرها في اعتزال الفن والابتعاد عن التمثيل، مؤكدة أن السبب هو تدهور حالتها الصحية وعدم قدرتها على التمثيل في هوليوود، قائلة: لو رجعت لبداية عام 2023 كنت هختار عدم التمثيل أو ممكن أكتفي بالتمثيل المسرحي بس لأن هوليوود أصبحت مكان غير صحي.

حوار أنجلينا جولي مع مجلة wall street journal

الإصابة بشلل نصفي قبل انفصالها عن زوجها

وتطرقت أنجيلينا جولي للحديث عن إصابتها بالشلل النصفي لفترة قصيرة من الزمن بسبب زيادة حالة التوتر في حياتها، موضحة أن هذه الإصابة قبل طلاقها بأشهر قليلة، قائلة: جسدي يتفاعل بسرعة مع التوتر، ونسبة السكر في الدم عندي في الحالة دي بترتفع وتنخفض لدرجة أني أصبت فجأة بشلل نصفي قبل انفصالي بأشهر قليلة، ومن بعدها لا يكن عندي حياة اجتماعية لأني حبيت الابتعاد عن الأضواء ولفت الانتباه.

حوار أنجلينا جولي مع مجلة wall street journal

وأضافت أنجلينا جولي: وبعد الطلاق فقدت رغبتي في الحياة والعيش والسفر بحرية، لذلك أفكر في مغادرة لوس أنجلس في الوقت المناسب لأن هذه الولاية أصبحت مكان سطحي وليس صحيًا.

دعم فلسطين وإدانة إسرائيل وهجوم والدها

يذكر أن تصريحات النجمة الأمريكية أنجينا جولي جاءت بعد دعمها الكامل لـ فلسطين، وإدانتها لأفعال الجيش الإسرائيلي من قصف وتدمير المنازل والمدارس والمساجد وقتل الكثير من الأطفال والنساء وكبار السن، إذ نشرت أنجلينا عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لقطاع غزة وكتبت عليها: هذا قصف متعمد للسكان المحاصرين الذين ليس لديهم مكان للفرار.

وأضافت أنجلينا جولي: ظلت غزة بمثابة سجن مفتوح منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، وتتحول بسرعة إلى مقبرة جماعية، 40% من القتلى أطفال أبرياء، وعائلات بأكملها تُقتل، بينما يراقب العالم وبدعم نشط من العديد من الحكومات، يتعرض الملايين من المدنيين الفلسطينيين الأطفال والنساء والعائلات، للعقاب الجماعي وتجريدهم من إنسانيتهم.

وتابعت: كل ذلك بينما يُحرمون من الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي، ومن خلال رفض المطالبة بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية ومنع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من فرض وقف إطلاق النار على الطرفين، فإن زعماء العالم متواطئون في هذه الجرائم.

ولكن تفاجئ الجمهور بتعرض أنجلينا جولي لحملة هجوم كبيرة من والدها، والذي أشار إلى أنه يشعر بخيبة أمل كبيرة من تصريحات ابنته حول تصاعد الأحداث في فلسطين، وعلق قائلا: أشعر بخيبة أمل من التصريحات الخاصة بابنتي كالكثيرون منكم، فهي لا تفهم أن الصراع حول تدمير تاريخ أرض الله، أرض اليهود المقدسة، بجانب الوقوف أمام العدالة السماوية.

وأضاف: الإرهابيين الحيوانات هاجموا إسرائيل، والأمهات والأبناء الأبرياء، كما أنهم يحاولون إبادة اليهود والمسيحيين، الفلسطينيين حصلوا على الكثير من المال الذي لم يشاركوه مع أحد، بدلا من ذلك اشتروا به الأسلحة، وأنتم تعتبرون إسرائيل المشكلة؟!

وربط الجمهور تصريحات إنجلينا جولي بشأن تفكيرها في اعتزال الفن والابتعاد عن هوليوود ولوس أنجلوس، يرجع إلى ما شاهدته من رفض فعل من أقرب الناس إليها، والهجوم الكبير عليها بعد دعمها لفلسطين، مؤكدين أنها تفكر في الابتعاد عن حياتها الحالية ووصفتها بالمكان غير الصحي وغير الأمن بسبب أحداث غزة الأخيرة التي تعاطفت معها بشكل كبير.

الخليج 365

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