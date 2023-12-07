نجم فيلم Home Alone يعاني من هذا المرض الخطير

ميرنا وليد - بيروت - يعاني نجم فيلم Home Alone كين كامبل المولود في في ٥ يونيو 1962والذي جسد دور سانتا في الفيلم الذي حقق نجاحًا كبيرًا في عام 1990، معركة مع مرض السرطان، والذي جرى تشخصيص إصابته به في ٢٧ تشرين الأول/أكتوبر 2023 إذ نما ورم سرطاني بشكل بعيد المنال في أسفل فمه وبدأ في التعدي على أسنانه.



وأطلقت حملة على الإنترنت لمساعدة كامبل في دفع النفقات الطبية لعلاجه والتي تتضمن خضوعه عملية جراحية صعبة مدتها عشر ساعات لإزالة جزء من عظم الفك والغدد اللمفاوية وجزء من عظم ساقه وسيكون عليه أن يقضي فترة نقاهة مدتها ستة أشهر ويخطط الجراحون لإعادة بناء فك جديد لكين من عظمة الساق هذه وتثبيته، وإخضاعه للعلاج الكيماوي.

وتشير صفحة الحملة إلى أن كامبل فقد تأمينه الصحي أثناء جائحة كورونا عندما لم يكن يحصل على عمل كافٍ للتأهل للبرنامج، وعلى الرغم من تغطية العلاج الطبيعي وعلاج النطق، إلا أننا نتوقع تكاليف باهظة لمقدمي الرعاية التمريض المهرة وأقساط التأمين والمعدات الطبية والنقل وزراعة الأسنان وأطقم الأسنان ومن يدري ماذا أيضًا".