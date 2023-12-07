هالي بيري تتألق بفستان أنيق في مهرجان البحر الأحمر .. من تصميم إيلي صعب

ميرنا وليد - بيروت - تألقت النجمة الأميركية هالي بيري بفستان ملوكي من تصميم المصمم العالمي إيلي صعب، وذلك أثناء حضورها مهرجان البحر الأحمر السينمائي .

وكشفت هالي بيري في الجلسة الحوارية التي أقيمت على هامش فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي؛ والتي حاورتها فيها الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد؛ أن زيارتها إلى جدة بالإضافة للمشاركة في المهرجان، هي أيضا لاستكشاف مواقع جديدة لم يشاهدها الجمهور على الشاشة من قبل لتصوير فيلم Maude v Maude، وأنها زارت بالفعل منطقة وسط المدينة التاريخي، وتخطط للسفر لأماكن عديدة حول العالم.

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