ستيفاني عطالله تخطف الأنظار باللون الذهبي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

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ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة اللبنانية ستيفاني عطالله مجموعة من الصور عبر حسابها، ظهرت فيها بإطلالة جذابة وأنيقة للغاية، حيث إرتدت فستاناً بالستراس باللون الذهبي عاري عند الطرف الأيسر، وأرتدت عقداً وإسوارة باللون الفضي، ونالت الصور إعجاب المتابعين .
وذلك إستعداداً لحضورها مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي .
يذكر أن ستيفاني عطالله كانت قد كشفت أنها تستعد لدخول القفص الذهبي العام المقبل 2024 بعد الكريسماس، وليس بالتزامن مع احتفالات العام الجديد، وستتزوج من حبيبها الفنان جوزيف عبود المعروف باسم زاف.
وتحدثت عن التحضيرات لهذه المناسبة السعيدة، خلال حلولها ضيفة على الإعلامي السعودي هشام الهويش في برنامجه "هذا مكانك"، وتفاعل المحبون والفانز مع هذا الخبر السعيد.
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