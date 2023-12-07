نجم " The pianist " آدريان برودي يصل الى جدة لحضور مهرجان البحر الأحمر السينمائي

ميرنا وليد - بيروت - حضر النجم الأميركي أدريان برودي اليوم حفل توزيع جوائز مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثالثة في جدة .

المهرجان يقام خلال الفترة بين 30 تشرين الثاني وحتى 9 كانون الأول.

وقدم محمد التركي الرئيس التنفيذي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي تكريما خاصا للنجم الحائز على جائزة الأوسكار نيكولاس كيدج، خلال حفل توزيع جوائز المهرجان في دورته الثالثة.

​​​​يذكر أن أدريان برودي فاز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل عام 2002 عن فيلم عازف البيانو، كما حصل بنفس الدور على جائزة سيزر عام 2002 كأفضل ممثل. ولد أدريان برودي بنيويورك عام 1973، ووالده هو إليوت برودي مدرس تاريخ متقاعد من أصل يهودي بولندي. التحق أدريان بالأكاديمية الأميركية للفنون المسرحية وإغوارديا الثانوية للفنون المسرحية في نيويورك. بدأ نشاطه الفني بمسلسل (هوم أت لاست) عام 1988، وتنقل بين الأعمال الفنية المتميزة حتى تألق بفيلم (كينج جونج) عام 2005 و(براديتور) عام 2010 , عازف البيانو عام 2002.

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