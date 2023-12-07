تكريم نيكولاس كيدج بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

ياسر رشاد - القاهرة - حرصت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، على تكريم خاص للنجم الحائز على جائزة الأوسكار نيكولاس كيدج، خلال حفل توزيع الجوائز في دورته الثالثة.

تكريم نيكولاس كيدج بمهرجان البحر الأحمر

أعرب النجم نيكولاس كيدج، عن سعادته بالتكريم من دولة عربية، لافتًا إلى أن هناك تطور في السينما بالمملكة العربية السعودية وخصوصا الشباب من السينمائيين.

وتابع : "ارتديت بدلة باللون الأحمر كي تتناسب مع مهرجان البحر الأحمر رغم أني أفضل اللون الأسود، بالإضافة إلى ذلك فأن السينما أهم وسيلة للتعبير عن الإنسانية".



مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

ويقام حفل توزيع الجوائز في جدة بالمملكة العربية السعودية، ويعد المهرجان منصّة فريدة وراسخة للاحتفاء بالسينما والتقاء الثقافات.

ويتميز مهرجان البحر الأحمر السينمائي باحتفاءه بصناعة السينما على نطاق عالمي، كما يعمل على تسليط الضوء على الأفلام التي تم إنتاجها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تتضمن اختيارات هذا العام 36 فيلمًا طويلًا وقصيرًا من المملكة العربية السعودية.