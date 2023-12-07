يحيى الفخراني وعمرو عبد العزيز فى عزاء ناهد فريد شوقي

ياسر رشاد - القاهرة - حرص الفنان يحيى الفخراني، وعمرو عبد العزيز، لتقديم واجب العزاء في وفاة المنتجة ناهد فريد شوقي، بقاعة الوهاب بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

يحيى الفخراني

عمرو عبد العزيز

وصل منذ قليل بشري وأحمد صيام وسيد رجب، لتقديم واجب العزاء في المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقى، والتي لفظت أنفسها الأخيرة أول أمس عن عمر 71 عاما.

أعربت الفنانة رانيا فريد شوقي، عن حزنها الشديد بفقدان شقيقتها «ناهد»، والتي فارقت عالمنا الثلاثاء الماضي بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة .



واعتذرت «رانيا»، لشقيقتها ناهد فريد شوقي، حيث نشرت صورة جمعتهما، وذلك عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، وكتب: «للأسف بنعتاد الأحباب في حياتنا، كأنهم خالدين في الدنيا، زي ما نعتاد النعم كأنها مستمرة إلى الأبد، وده من عيوب البشر، أختي الحبيبة الغالية ناهد أنا بعتذر لك لأني اعتدك في حياتي، يمكن خيالي كان أضعف من إني أتصور فراقك ».

رانيا فريد شوقي لشقيقتها ناهد: «يمكن خدتنا مشحانات الدنيا وربنا نور بصيرتنا»

وأضافت رانيا فريد شوقي: يمكن خدتنا مشحانات الدنيا وربنا نور بصيرتنا، ورجعنا لحضن بعض والحب اللي اتربينا عليه، وحبنا لـ بابا كان دايمًا بيجمعنا، يمكن لأني نسيت إننا بنكبر كلنا، يمكن لأني جيت الدنيا لقيتك أختي الكبيرة القوية العنيدة، اللي ماتعرفش حاجة اسمها استسلام وإرادتها من حديد، قوتك كانت بطمني عليكي أنا مش عارفة أنا بكتب إيه بس اللي حساه أكبر بكتير من أي كلام، مازلت مش مستوعبة ولما حد بيقول الله يرحمها بتخض.

رانيا وناهد فريد شوقي

وتابعت: في الفترة الأخيرة كنت بشوف فيكي بابا، بكل حركاته وطريقة كلامه ونظراته وهزارك، وقُلت للأحفاد اللي ماشفوش جدهم، ناهد بقت نسخة من جدكم لما تشفوها كأنكم شفتوه سبحان الله، والغريب أني من الشخصيات اللي بتخاف تدخل على حد متوفي، لأنه بيبقي آخر انطباع بيفضل في الذاكرة، عن الشخص لكن لما دخلت وشوفت وشك مبتسمه كأنك نايمة، وبتحلمي حلم جميل، حسيت إنك شوفتي فريد ابنك بيستقبلك، وخدك لحبايبك، بابا وطنط هدى ومها أختنا، ده تفسيري لابتسامتك الهادية الجميلة الواضحة أوي، اللي هونت علينا كلنا فراقك، واللي مش هتفارقني اللي باقي من عمري.

رانيا فريد شوقي توصي شقيقتها :«سلمي على بابا»



واختتمت رانيا فريد شوقي: كنتي راضية بكل أقدار الله، ومسلمة أمرك لله إلى أن نلتقي يا أختي سلمي لي على بابا، وقوليله الحياة من غيرك مش حياة، ونفسي يجيلي في الحلم بقاله فترة غايب عني.. هتوحشيني أوي يا حته من أبويا ومن قلبي ».

جنازة ناهد فريد شوقي



شُيعت عصر الثلاثاء الماضي، جنازة المنتجة ناهد فريد شوقي، والدة الفنانة ناهد السباعي، من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام.

نجوم الفن يودعون ناهد فريد شوقي لمثواها الأخير



وحضر صلاة جنازة ناهد فريد شوقي، مجموعة من الفنانين، أبرزهم:" أشرف زكي، سامح الصريطي، داليا البحيري، أحمد فريد، سليمان عيد، هشام إسماعيل، داليا مصطفى، لقاء سويدان، دنيا عبدالعزيز، بشرى، أحمد سعيد، نرمين الفقي، رانيا فريد شوقي، دنيا سمير غانم، غادة إبراهيم، ميار الغيطي ووالدها الإعلامي محمد الغيطي، حمزة العيلي والإعلامية بوسي شلبي ".

وفاة ناهد فريد شوقي



غيب الموت المنتجة ناهد فريد شوقي، والدة الفنانة ناهد السباعي، صباح يوم الثلاثاء إثر أزمة صحية شديدة، وأقيمت الجنازة بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وأعلنت ناهد السباعي، وفاة والدتها، وكتبت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:" البقاء لمن له الدوام، توفيت إلى رحمة الله أمي وكل حياتي ناهد فريد شوقى، والجنازه عصرا من مسجد الشرطة الشيخ زايد أمام هايبر وان، البقاء والدوام لله وحده ".