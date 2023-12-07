شاهد.. إطلالة ميلا الزهراني تخطف الأنظار في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

خطفت الفنانة السعودية ميلا الزهراني الأنظار بإطلالتها الأنيقة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة.
وظهرت ميلا الزهراني في الصور التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي ترتدي فستانًا طويلًا باللون الأحمر مكشوف الأكتاف، واعتمدت مكياجًا وتسريحة شعر بسيطة. وتفاعل الجمهور مع إطلالة ميلا الزهراني، مؤكدين أنها بدت غاية في الأناقة والجمال.
يذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي يستمر حتى يوم 9 ديسمبر، ويشارك فيه العديد من الأفلام السعودية والعربية والعالمية.
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