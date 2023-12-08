شكرا لقرائتكم خبر عن توم هولاند: زندايا تقدم لى النصائح التمثيلية "الأكثر صدقًا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الممثل الشاب توم هولاند أن الممثلة الشابة زندايا هي الشخص الذي يثق به ليكون "الأكثر صدقًا" معه فيما يتعلق بأدائه التمثيلي، حيث صرح بطل Spider-Man عن نصيحة زندايا أثناء حديثه إلى مؤسسة SAG-AFTRA.

وأوضح هولاند قائلا: "زيندايا هي الأكثر صدقًا معي، وهو ما أحبه لأنك بحاجة إلى ذلك"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".



توم هولاند وزندايا

أكد هولاند خلال حديثه أيضًا أنه يسعى للحصول على المشورة والتوجيه من نجميه المشاركين في مارفل روبرت داوني جونيور وبينديكت كومبرباتش.

حيث أنهى هولاند حديثه قائلا:""داوني صادق جدًا، وفي بعض الأحيان يكون صادقًا أكثر من اللازم، وأنا أحترم رأي داونى، خاصة أنه علمني الكثير، أنا أحب هذاالرجل، ومعجب كبير بشخصيته وأعماله".

كشفت تقارير عالمية عن مشاركة الممثل الشاب توم هولاند جزئيًا عن اختيار كلمة قاموس أكسفورد لعام 2023 وهي كلمة "Rizz"، حيث تستخدم الكلمة بشكل أساسي من قبل مواليد الألفينات والتي يطلق عليهم جيل الـ Z، وترمز كلمة "Rizz" إلى السحر أوالجاذبية.

تم نشر Rizz بواسطة Kai Cenat، أحد مستخدمي YouTube وTwitch، في عام 2022 بعد أن نشر مقاطع فيديو بعنوان "Rizz Tip".

أدى استعمال هولاند للمصطلح إلى إنشاء عدد لا نهائي له من "الميمات"، ويستخدم هذا المصطلح على نطاق واسع عبر الإنترنت، مع مليارات المشاهدات للهاشتاج "rizz" على TikTok.

وفي حديثه عن حملة هذا العام والفائز بجائزة أكسفورد لكلمة العام 2023، قال كاسبر جراتوهل، رئيس قسم اللغات في أكسفورد: "Rizz هو مصطلح ازدهر على وسائل التواصل الاجتماعي ويتحدث عن كيفية تمتع اللغة بشعبية كبيرة وعملة داخل مجتمع معين، فالمجتمعات الاجتماعية، وحتى في بعض الحالات تفقد شعبيتها وتصبح عفا عليها الزمن - يمكن أن تتسرب إلى التيار الرئيسي".