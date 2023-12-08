ميرنا وليد - بيروت - عام 2021، نشرت مجلة "عالم البيزنس" مقالاً كشفت فيه عن قائمة بأغنى 18 فناناً عربياً.

وتحتل الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، بحسب الموقع، المرتبة الثالثة بين الفنانين العرب، والمرتبة الأولى بين النجمات الإناث، وتأتي بعد الممثل المصري عادل إمام، والفنان التونسي صابر الرباعي.

تبلغ ثروة عادل إمام حوالى الـ 100 مليون دولار، وتصل ثروة صابر الرباعي إلى حوالى الـ 76 مليون دولار، وتأتي بعدهما هيفا وهبي في المرتبة الثالثة بثروة تقدر بحوالى الـ 57 مليون دولار، وذلك برصيد فني غني للغاية.

كانت هذه تفاصيل خبر الأولى بين الإناث والثالثة عربياً.. تعرفوا إلى ثروة هيفا وهبي الهائلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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