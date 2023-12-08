ميرنا وليد - بيروت - مر عام على زواج ملكة جمال الأرجنتين السابقة ماريانا فاريلا من زميلتها ملكة جمال بورتوريكو السابقة فابيولا فالنتين، وقررتا الإحتفال به بمجموعة صور ومقاطع فيديو جريئة.

وبمنشور تمت مشاركته عبر الحسابين، علقتا: "سنة على زواجنا، ما أجمل أن نعيش كل مرحلة معاً مليئتين بالحب والالتزام".

وكانت قد أعلنت ملكة جمال الأرجنتين السابقة ماريانا فاريلا وملكة جمال بورتوريكو السابقة فابيولا فالنتين أنهما تزوجتا.

وفي منشور مشترك تمت مشاركته مع كلا الحسابين، كتبت ماريانا فاريلا من الأرجنتين وفابيولا فالنتين من بورتوريكو: "بعد أن قررنا الحفاظ على خصوصية علاقتنا، نفتح أبوابنا الآن ليوم خاص".

وظهرتا في الفيديو بصور أثناء سفرهما، وخلال عرض زواجهما على بعضهما البعض، على ضوء الشموع، وقبلة خارج محكمة في سان خوان، بورتوريكو بعد زواجهما رسمياً.

كانت هذه تفاصيل خبر عام على زواج ملكة جمال الأرجنتين من ملكة جمال بورتوريكو.. وصور جريئة من الإحتفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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