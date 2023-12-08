مهرجان البحر الأحمر.. أمينة خليل تعلن فوز فيلم نذير شؤم بجائزة أفضل مساهمة سينمائية

محمد اسماعيل - القاهرة - جدة- منى الموجي:

أعلنت الفنانة أمينة خليل عضو لجنة تحكيم المسابقة الرسمية بمهرجان البحر الأحمر السينمائي، عن جائزة اليسر الفضية لأفضل مساهمة سينمائية وذهبت إلى فيلم نذير شؤم.

وفاز بجائزة أفضل ممثل الفنان الفلسطيني صالح بكري عن فيلم الأستاذ كما حصلت الفنانة منى حوا على ججائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم إن شاء الله ولد.

جدير بالذكر أن المهرجان انطلقت فعالياته مساء يوم الخميس ٣٠ نوفمبر، بحفل افتتاح أقيم في القاعة الكبرى بفندق الريتز كارلتون بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

وشهد حفل الافتتاح حضور كوكبة من نجوم الفن، بينهم بوراك أوزجيفيت، ويل سميث، يسري نصر الله، باز لورمان، أمينة خليل، ماجي بوغصن، قصي خولي، نادين نسيب نجيم، أحمد حاتم، هاندا ارتشيل، لبلبة، ليلى علوي، نبيلة عبيد.