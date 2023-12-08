البحر الأحمر السينمائي.. جائزة أحسن سيناريو تذهب لـ"ما فوق الضريح"

محمد اسماعيل - القاهرة - جدة- منى الموجي:

ذهبت جائزة أفضل سيناريو في مسابقة الأفلام الطويلة بالدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي لفيلم "ما فوق الضريح" لكل من كريم بن صالح وجمال بلماهي.

وقال كريم عقب استلامه الجائزة "مكنتش متوقع هذا إطلاقا، الفيلم أخذت وقتا طويلا في العمل عليه.. أريد أن اشكر المهرجان بدونكم كنت لن انتهي من هذا الفيلم".

جدير بالذكر أن المهرجان انطلقت فعالياته مساء يوم الخميس ٣٠ نوفمبر، بحفل افتتاح أقيم في القاعة الكبرى بفندق الريتز كارلتون بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

وشهد حفل الافتتاح حضور كوكبة من نجوم الفن، بينهم بوراك أوزجيفيت، ويل سميث، يسري نصر الله، باز لورمان، أمينة خليل، ماجي بوغصن، قصي خولي، نادين نسيب نجيم، أحمد حاتم، هاندا ارتشيل، لبلبة، ليلى علوي، نبيلة عبيد.