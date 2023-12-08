مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. جائزة أفضل مخرج تذهب لـ شوكير خوليكوف عن "الأحد"

محمد اسماعيل - القاهرة - جدة- منى الموجي:

حصل فيلم الأحد للمخرج شوكير خوليكوف، على جائزة أفضل مخرج لفيلم طويل، ضمن مسابقة الأفلام الطويلة بمهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الثالثة.

وفاز بجائزة أفضل ممثل النجم الفلسطيني صالح بكري عن دوره في فيلم الأستاذ للمخرجة فرح النابلسي، كما فازت الفنانة منى حوا بدورها في فيلم إن شاء الله ولد للمخرج أمجد الرشيد.

جدير بالذكر أن المهرجان انطلقت فعالياته مساء يوم الخميس ٣٠ نوفمبر، بحفل افتتاح أقيم في القاعة الكبرى بفندق الريتز كارلتون بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

وشهد حفل الافتتاح حضور كوكبة من نجوم الفن، بينهم بوراك أوزجيفيت، ويل سميث، يسري نصر الله، باز لورمان، أمينة خليل، ماجي بوغصن، قصي خولي، نادين نسيب نجيم، أحمد حاتم، هاندا ارتشيل، لبلبة، ليلى علوي، نبيلة عبيد.