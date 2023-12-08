"الأستاذ" الفلسطيني يفوز بجائزته الثانية في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - جدة- منى الموجي:

فاز الفيلم الفلسطيني الأستاذ للمخرجة فرح النابلسي بجائزته الثانية في الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

وحصل الفيلم على جائزة لجنة التحكيم، وبدت فرح متأثرة، أثناء استلام جائزة الفيلم الثانية، بعد حصول الممثل صالح بكري على جائزة أفضل ممثل عن نفس العمل.

وقالت فرح "أحب صالح بكري وفلسطين، والفيلم يعبر عن هويتي وعن هوية كل الفلسطينيين المشاركين فيه، ولا يمكن أن استلم الجائزة دون أن أذكر غزة وما يحدث بها لأن هذا سيجعلني أشعر بالعار".

جدير بالذكر أن المهرجان انطلقت فعالياته مساء يوم الخميس ٣٠ نوفمبر، بحفل افتتاح أقيم في القاعة الكبرى بفندق الريتز كارلتون بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

وشهد حفل الافتتاح حضور كوكبة من نجوم الفن، بينهم بوراك أوزجيفيت، ويل سميث، يسري نصر الله، باز لورمان، أمينة خليل، ماجي بوغصن، قصي خولي، نادين نسيب نجيم، أحمد حاتم، هاندا ارتشيل، لبلبة، ليلى علوي، نبيلة عبيد.