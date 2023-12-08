البحر الأحمر السينمائي.. يسرا قبل إعلان جائزة اليسر الفضية للفيلم الطويل: فلسطين بالقلب

محمد اسماعيل - القاهرة - جدة- منى الموجي:

صعدت النجمة يسرا على مسرح حفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الذي أقيم مساء اليوم الخميس 7 ديسمبر في القاعة الكبرى بفندق الريتز كارلتون بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

وشكرت يسرا المهرجان على الدعوة واعطاءها شرف تسليم جائزة اليسر الفضية لأفضل فيلم طويل وقبل إعلان اسم الفيلم الفائز، قالت "أود أن أقول فلسطين في القلب".

واعلنت يسرا اسم الفيلم الفائز وهو عزيزتي جاسي للمخرج تارسم سينج.

كما فاز الفنان الفلسطيني صالح بكري بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم الأستاذ للمخرجة فرح النابلسي، كما فازت الفنانة منى حوا بدورها في فيلم إن شاء الله ولد للمخرج أمجد الرشيد.

جدير بالذكر أن المهرجان انطلقت فعالياته مساء يوم الخميس ٣٠ نوفمبر، بحفل افتتاح أقيم في القاعة الكبرى بفندق الريتز كارلتون بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

وشهد حفل الافتتاح حضور كوكبة من نجوم الفن، بينهم بوراك أوزجيفيت، ويل سميث، يسري نصر الله، باز لورمان، أمينة خليل، ماجي بوغصن، قصي خولي، نادين نسيب نجيم، أحمد حاتم، هاندا ارتشيل، لبلبة، ليلى علوي، نبيلة عبيد.