مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. "في ألسنة اللهب" يفوز بجائزة اليسر الذهبية لأفضل فيلم طويل

محمد اسماعيل - القاهرة - جدة- منى الموجي:

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي في حفل ختام دورته الثالثة الفيلم الفائز بجائزة اليسر الذهبية لأفضل فيلم طويل في مسابقة الأفلام الطويلة التي ترأس لجنة تحكيمها المخرج العالمي باز لورمان.

وحصل على الجائزة فيلم في ألسنة اللهب للمخرج زارا كان.

كما فاز الفنان الفلسطيني صالح بكري بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم الأستاذ للمخرجة فرح النابلسي، كما فازت الفنانة منى حوا بدورها في فيلم إن شاء الله ولد للمخرج أمجد الرشيد.

جدير بالذكر أن المهرجان انطلقت فعالياته مساء يوم الخميس ٣٠ نوفمبر، بحفل افتتاح أقيم في القاعة الكبرى بفندق الريتز كارلتون بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

وشهد حفل الافتتاح حضور كوكبة من نجوم الفن، بينهم بوراك أوزجيفيت، ويل سميث، يسري نصر الله، باز لورمان، أمينة خليل، ماجي بوغصن، قصي خولي، نادين نسيب نجيم، أحمد حاتم، هاندا ارتشيل، لبلبة، ليلى علوي، نبيلة عبيد.