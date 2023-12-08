شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى يبدأ تصوير فيلم "بنقدر ظروفك" الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يبدأ الفنان أحمد الفيشاوى تصوير أول مشاهد فيلمه الجديد "بنقدر ظروفك" الأسبوع المقبل، وذلك بعدما انتهى من التحضيرات وبروفات الترابيزة مع فريق العمل الذى يشارك فى بطولته نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، ابرام سمير، طاهر أبو ليلة وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج أيمن مكرم.
وانتهى الفيشاوى مؤخراً من تصوير فيلم جديد بعنوان "السيستم" تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداوى وتصوير هيثم مصطفى، وبطولة أحمد الفيشاوى، طارق لطفى، نسرين طافش، بسنت شوقى، محمد على رزق وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم ميس حمدان، نهى عابدين، رانيا منصور، أحمد فهيم ومحمود البزاوى، والمذيعة الأردنية راندا جبر وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسى لايت.
وكان آخر أعمال أحمد الفيشاوى، فيلم "رهبة" الذى تم عرضه في 24 مايو الماضى، وهو سيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق وبطولة أحمد الفيشاوى، نسرين أمين، ثراء جبيل، محمود البزاوى، مصطفى غريب، بيومى فؤاد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، وظهر الفيشاوى فيه بشخصية شاب من منطقة شعبية يدعى "سيد" ويخاف منه الجميع ويمر بالعديد من الأزمات والمشاكل مع أهل المنطقة.
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