شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى يبدأ تصوير فيلم "بنقدر ظروفك" الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الفنان أحمد الفيشاوى تصوير أول مشاهد فيلمه الجديد "بنقدر ظروفك" الأسبوع المقبل، وذلك بعدما انتهى من التحضيرات وبروفات الترابيزة مع فريق العمل الذى يشارك فى بطولته نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، ابرام سمير، طاهر أبو ليلة وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج أيمن مكرم.

وينتظر أحمد الفيشاوى طرح فيلمه "عادل مش عادل" فى دور العرض خلال شهر يناير المقبل للمنافسة فى موسم إجازة منتصف العام الدراسى 2024، ويشارك فى بطولة الفيلم شيرى عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا، مصطفى أبو سريع، بدرية طلبة ،أحمد بجه ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربة نوال صاحبة اغنية مخاصماك والفيلم قصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسرى.

وانتهى الفيشاوى مؤخراً من تصوير فيلم جديد بعنوان "السيستم" تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداوى وتصوير هيثم مصطفى، وبطولة أحمد الفيشاوى، طارق لطفى، نسرين طافش، بسنت شوقى، محمد على رزق وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم ميس حمدان، نهى عابدين، رانيا منصور، أحمد فهيم ومحمود البزاوى، والمذيعة الأردنية راندا جبر وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسى لايت.