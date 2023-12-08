ميرنا وليد - بيروت - تألقت عارضة الأزياء الإيرانية ماهلاغا جابري خلال حضورها إحدى حفلات العشاء في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر.

وتألقت ماهلاغا بفستان من الماركة السعودية Labeso لمصممة الأزياء السعودية بلقيس القضيب، من مجموعتها التي حملت اسم Lotus، وهو عبارة عن فستان طويل وضيق باللون الأسود، مع فتحة طويلة من الجهة الأمامية، من دون أكمام، وقصة رائعة على الصدر، ونسقت مع الفستان مجموعة مميزة من المجوهرات الثمينة من الألماس.

وتركت ماهلاغا شعرها منسدلاً، وطبقت ماكياجاً قوياً يليق بملامح وجهها الجميلة.

كانت هذه تفاصيل خبر ماهلاغا جابري متألقة بـ مهرجان البحر الأحمر.. وإطلالتها من توقيع سعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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