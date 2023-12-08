ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية أسماء جلال في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وخطفت الأنظار بإطلالة مميزة.

وإختارت أسماء إطلالة باللون البنفسجي الفاتح، ضيق ومزود بـCape متطاير على ذراع واحد فقط، وبقصة الـ Off Shoulder.

والفستان من تصميم السعودي يوسف أكبر، ويصل سعره إلى 2490 دولار.

وفي وقت سابق، شاركت الممثلة المصرية أسماء جلال مقطع فيديو لها أثناء إستلامها جائزة أفضل ممثلة دور ثاني، عن دورها في مسلسل "الهرشة السابعة"، وذلك خلال مشاركتها في مهرجان الدراما، وعلقت على الفيديو شاكرة فريق عمل المسلسل، وقالت: "سعيدة من كل قلبي على حصولي على جايزة افضل ممثلة دور تاني على دوري ف مسلسل الهرشة السابعة في مهرجان الدراما و مبروك لزميلتي الشاطرة سما ابراهيم و حابة اشكر استاذ كريم الشناوي و كل فريق العمل زمايلي و عيلتي التانية " أمينة خليل - محمد شاهين - علي قاسم " و السيناريست اللي بموت فيها مريم نعوم و دينا نجم .. و شكرا استاذ عبدالله ابو الفتوح و محمد السيد على الفرصة دي، و احب اشكر استاذ اشرف زكي و دكتور يحيى الفخراني و لجنة التحكيم".

كانت هذه تفاصيل خبر أسماء جلال متألقة بمهرجان البحر الأحمر بتوقيع سعودي.. وهذا سعره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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