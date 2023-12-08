فيديو متداول لـ وائل كفوري "ملثما" في الرياض .. فما القصة؟ - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم للفنان اللبناني وائل كفوري، من كواليس التمرينات لحفل تريو نايت الذي أقيم في بداية عام 2023 ضمن فعاليات موسم الرياض.



وظهر وائل مرتديا معطفا اسود اللون، وقبعة سوداء، واعتمد شالا غطى رأسه بالكامل فبدا وكأنه ملثما وعلى الرغم من ان الفيديو قديم الا انه انتشر بقوة على تيك توك وتم تداوله بشكل أوسع في العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي واعتبر البعض الى انه يحب ان يكون دافئاً قبل حفلاته حتى لا يتأذى صوته ولا علاقة ذلك بالكشف عن هويته امام الفانز كما قال البعض.