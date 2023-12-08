شكرا لقرائتكم خبر عن طقوس بيجامات العيد الموحدة بين ناهد السباعى ووالدتها ناهد فريد شوقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كانت الفنانة ناهد السباعى دائما تحب أن تشارك جمهورها يوميا بصور مع والدتها المنتجة ناهد فريد شوقى من تجمعاتهم العائلية والمناسبات الفنية والمهرجانات وأوقات المرح ورحلات السفر.

وناهد الابنه كانت لديها طقوس خاصة مع والدتها فى بيجامات العيد، حيث كانت دائما فى الأعياد ترتدى نفس شكل البيجامة احتفالا بقدوم العيد.

وفى أحد اللقاءات التلفزيونية ، قالت ناهد السباعى:" فى طقوس بيجامات لبس العيد كل البيت يبقى لازم لابس نفس البيجامة وشكل واحد احتفالا بقدوم العيد".

ورحلت المنتجة ناهد فريد شوقى الاثنين الماضى و تنتمى لعائلة فنية خالصة، فهى ابنة الفنان الراحل فريد شوقي، والفنانة هدى سلطان، وخالها الموسيقار الكبير محمد فوزي، وشقيقتها الفنانة رانيا فريد شوقي، كانت متزوجة من المخرج مدحت السباعى، وابنتها الفنانة ناهد السباعي، ومحمد السباعى الذى يعمل منتجا ومخرجا وممثلا في نفس الوقت.

هذا بالإضافة إلى أن ناهد فريد شوقى هي حماة الفنانة آية سماحة، إذ إن آية متزوجة من ابنها محمد السباعي، كما كان ابنها الراحل فريد المرشدى كان متزوجاً من الفنانة سوسن بدر، ثم تزوج بعدها من الفنانة داليا البحيرى، وأنجب منها حفيدتها قسمت، بالإضافة إلى أن المنتجة ناهد فريد شوقي خالة الفنان أحمد جمال سعيد فهو ابن أختها.