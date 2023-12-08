شكرا لقرائتكم خبر عن رياض الخولى يشارك فى رمضان 2024 مع أحمد العوضى وغادة عبد الرازق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان رياض الخولى في بطولة مسلسلين جديدين للعرض في شهر رمضان المقبل 2024، حيث تعاقد الخولى على المشاركة في بطولة مسلسل "حق عرب" مع أحمد العوضى، و"صيد العقارب" مع غادة عبد الرازق، ومقرر بدء تصوير العملين الأسبوع المقبل حسب الجدول الذى وضعه القائمون على المسلسلين.

مسلسل "حق عرب" تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة شركة سينرجى ومقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وبطولة أحمد العوضى، رياض الخولى، وفاء عامر، ميرهان حسين، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في اطار شعبى أكشن مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسى خلال الأحداث.

مسلسل "صيد العقارب" بطولة غادة عبدالرازق، رياض الخولى، سيمون، محمد علاء، أحمد سعيد عبد الغنى، أحمد ماهر، منال سلامة، ميار الغيطى، مجدي بدر، أحمد ماجد، سامية عاطف، محمد أحمد ماهر وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن وتدور أحداثه في اطار اجتماعى لا يخلو من الاثارة والتشويق.

وقدم رياض الخولى في رمضان الماضى، مسلسل "بابا المجال"، من بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، نسرين أمين، سهر الصايغ، باسم سمرة، سوسن بدر، جومانا مراد، رياض الخولى، محمود حافظ، سما إبراهيم، فرح يوسف، محمد نجاتى، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك، هبة حسن، أحمد ماهر، أسما سليمان، عزوز عادل وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد موسى.