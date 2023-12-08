تراند اليوم : شاهد: أبرز إطلالات نجوم الفن والإعلام في ختام مهرجان البحر الأحمر الدولي بجدة

صحيفة الخليج 365: خطف نجوم الفن والإعلام في الوطن العربي والعالم الأنظار بإطلالتهم المميزة في حفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بجدة، أمس الخميس.

وشهد حفل الختام حضور نخبة من النجوم العالميين على رأسهم جيسون ستاثام والأمريكي نيكولاس كيدج وتم تكريم الأخير احتفالًا بمسيرته التي امتدت 45 عامًا.

وأعلن المهرجان فوز فيلم في ألسنة اللهب للمخرج زارا كان بجائزة اليسر الذهبية لأفضل فيلم طويل.

كما فاز الفنان الفلسطيني صالح بكري بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم الأستاذ للمخرجة فرح النابلسي.

وفازت السعودية نورا الخضراء بجائزة أفضل موهبة صاعدة عن فيلم "أحلام العصر" من إخراج صهيب قدس، وفيلم "حوجن" للمخرج ياسر الياسري.