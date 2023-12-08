مادونا تنهار باكية ومتألمة على المسرح… اليكم التفاصيل

تأثرت الفنانة العالمية مادونا في المحطة الأخيرة من جولتها الفنية التي طال انتظارها في أمستردام يوم الجمعة، والتي تزامنت مع ذكرى وفاة والدتها واليوم العالمي للإيدز. (نقص المناعة المكتسبة).

بدت النجمة، البالغة من العمر ٦٥ عامًا، في لقطات حزينة بينما انهمرت الدموع من عينيها وهي تحيي الملايين الذين ماتوا بسبب الإيدز.

“اليوم هو اليوم العالمي للإيدز.. هل هذا مهم للجميع؟ سألت الجمهور قبل أن تفتتح حديثها عن فقدان أحباء لها وزملاء بسبب المرض. وتابعت: “عندما أتيت إلى نيويورك لأول مرة، كنت محظوظة بما يكفي للقاء العديد من الفنانين الرائعين وتكوين صداقات معهم… وبعد ذلك، في أحد الأيام، بدأ الناس يمرضون ويتساقطون مثل الذباب ولم يتمكن أحد من فهم ما كان يحدث في المستشفيات”.

شعرت مادونا بالاختناق بشكل واضح عندما أخبرت الجمهور أنها “خسرت على الصعيد الشخصي الكثير من الأصدقاء والأحباء على مر السنين بسبب داء ال “الإيدز”، في لقطات تم تحميلها بواسطة أحد المعجبين على تطبيق X.

وقالت: “كنت سأقطع ذراعي لو كان بإمكاني العثور على علاج لهم ليعيشوا. لقد شاهدت الكثير من الناس يموتون، ذكورًا وإناثًا، وأطفالًا، ومغايري الجنس ومثليّي الجنس، وما إلى ذلك. وعلى أية حال، فقد كان وقتًا مدمرًا بالنسبة لي”.