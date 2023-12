سيلينا غوميز تؤكد دخولها في علاقة حب جديدة.. وتكشف عن هوية حبيبها المعروف

ميرنا وليد - بيروت - يبدو أن سيلينا غوميز تعيش قصة حب جديدة مع رجل جديد في حياتها.

وأكدت علاقتها العاطفية الجديدة هي مع المنتج بيني بلانكو وكتبت في أحد التعليقات: "إنه كل شيء في قلبي"، قبل الرد على أحد المعجبين: "انه أفضل شيء حدث لي على الإطلاق."

ثم قامت بمشاركة صورة شخصية لهما عبر خاصية القصص السريعة على صفحتها وعلى الرغم من ان اعلان العلاقة جاء حديثا لاا ان الاثنين يعرفان بعضهما البعض بالفعل منذ بضع سنوات، حيث كانا يعملان سابقًا على الأغنية المنفردة الإنجليزية-الإسبانية الناجحة لعام 2019 بعنوان "I Can't Get Enough". في الواقع، تعاون بلانكو مع عدد من الفنانين البارزين على مر السنين، بدءًا من إد شيران وكاتي بيري إلى جاستن بيبر وذا ويكند.