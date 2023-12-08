بالصور - جورج كلوني وأمل علم الدين تحت المطر وهكذا علق المتابعون

ميرنا وليد - بيروت - نشر حساب لمتابعي الممثل جورج كلوني صوراً له مع زوجته المحامية أمل علم الدين وهما تحت المطر وهو يمسك بمظلة مع إبتسامة على وجهه وعلق المتابعون على الصورة قائلين: "المطر يجعلنا مبللين وليس رومانسيين.

وتوالت التعليقات منها: "ثنائي يتمتع بأجمل الصفات، الذكاء والجمال كما أنهما يبعدان أولادهما عن الإعلام". وأخرى علقت قائلة: "شخصية ناجحة مثل أمل علم الدين ولديها إلتزامات كثيرة تجد الوقت لإختيار أجمل الملابس وهي متألقة دائماً". وقال آخر: "قلتها وأكرر، جورج كلوني هو رجل محظوظ جداً وأتمنى لهما كل الخير".