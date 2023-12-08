أحمد حلمي يفجع بوفاة شقيقه الأكبر وهذه تفاصيل مراسم الدفن

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت عائلة الممثل المصري أحمد حلمي، وفاة شقيقه الأكبر خالد حلمي، المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات، واشارت العائلة إلى ان تشييع الجثمان سيكون في مدينة بنها من مسجد ناصر بالفلل عقب صلاة الجمعة، على أن يقام العزاء بمضيفة عبد المنعم رياض بالمنشية اليوم.



ونعت سالي حلمي، شقيقة أحمد حلمي، شقيقها الأكبر على صفحتها وكتبت: "أخي خالد حلمي في ذمه الله استحلفكم بالله أن تدعو له في هذه الجمعة الكريمة"

يذكر أنه كانت هناك علاقة قوية بين أحمد حلمي وشقيقه الراحل، وحتى الساعة لم يعلق الممثل المصري على خبر وفاة شقيقه.