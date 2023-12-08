زينة مكي مدهشة بـ مهرجان البحر الأحمر.. وهكذا تألقت!

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة اللبنانية زينة مكي على الجمهور في مهرجان البحر الأحمر، وتألقت بفستان مدهش مدهش يليق بقوامها.



وإرتدت زينة فستان باللون الكحلي ضيق وطويل، ويتسع من الركب ومرفق بأكمام طويلة ومنتفخة.

وكانت زينة قد شاركت الجمهور مقطع فيديو عبر حسابها الخاص، تحدثت فيه عن مرضها "الجنف"، وحاولت تقديم النصائح للمتابعين الذين يعانون من المرض نفسه، تحت عنوان: "بعد تصوير فيلمي القصير عن الجنف اكتشفت أنّ ظهري الحديديّ مكسور .. هذه قصّتي".

وقالت زينة مكي: "هيدا الفيديو للعالم يلي مصابين بمرض النجف متلي، وللناس اللي عملوا العملية متلي، أو للناس اللي خايفين يعملوا.."، وتابعت حديثها مؤكدة أنها ستحاول أن تجاوب على كل التساؤلات.

وكانت قد علقت زينة على إثارتها لقلق المتابعين من خلال نشر صور شعاعية لظهرها كاتبةً:"من أسبوع أو أكثر نزّلت صور بالمستشفى وصور شعاعية لعمودي الفقري... وشعرت بالمسؤولية من ورا كمية الرسائل يللي وصلتني، أغلبيتها من أهل خايفين على أولادهم لأنن عملوا نفس عمليتي وصاروا خايفين من نتائج العملية. أنا بعتذر لأنه ما كان الوقت مناسب لأشرح شو صار، وحتى هلأ مش حاسة إنو الوقت مناسب. ولكن تذكروا إنو كل حالة بتختلف عن التانية... ويللي صار معي مش ضروري يصير مع غيري، وإن شاء الله رح إشرح كل شي قريباً".