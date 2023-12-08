شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين عن إطلاق اسم عادل إمام على كوبري: يستحق هذا التخليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الفنانة إلهام شاهين بإطلاق اسم الفنان الكبير عادل إمام على أحد الكباري، وأعربت عن سعادتها البالغة بذلك، قائلة: "أنا مبسوطة جدا إن اسم زعيمنا عادل إمام يبقى على كوبري يخلد اسمه طول الحياة".

وتابعت في تصريح لـ ”الخليج 365”: "عادل إمام اسمه مخلد لكل الأجيال، فهو محبوب الملايين في كل مكان في الوطن العربي وخارجه، وهو يستحق هذا التخليد واختيار رائع، وبقوله ألف ألف مبروك وهو مخلد في قلوبنا كمان وفي قلوب كل محبيه".

ولقب عادل إمام بالزعيم، وهو من مواليد 17 مايو 1940، ويُعَد أحد أشهر الممثلين وأكثرهم شعبية في مصر والوطن العربي، واشتُهِر بأداء الأدوار الكوميدية التي مُزجت بالأفلام السياسية والرومانسية والقضايا الاجتماعية، في بداية صعوده، لعب دور البطولة في أعمال أكثر جدية ودمج الكوميديا مع الرومانسية، مثل مراتي مدير عام (1966) وكرامة زوجتي (1967) وعفريت مراتي (1968)، وبدأ " إمام" حياته الفنية في بداية الستينات، وقدَّم حتى الآن 126 فيلماً و16 مسلسلاً و11 مسرحية ومسلسل إذاعي مع المطرب عبد الحليم حافظ بعنوان أرجوك لا تفهمني بسرعة (1973).

وأطلقت محافظة القاهرة اسم الفنان عادل إمام على الكوبري الواقع بتقاطع شارع صلاح سالم مع طريق السكة البيضاء جنوب دار المركبات، وذلك ضمن إطلاق أسماء عدد من شهداء الوطن ورموزه على بعض مدارس العاصمة والمشروعات التى تنفذها الدولة تقديرًا لما قدموه فى سبيل الوطن، وجاء قرار محافظة القاهرة بعدما وافق عليه المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال.