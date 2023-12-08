أحمد حلمي يُفجع بوفاة أقرب شخص

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أعلنت عائلة الممثل المصري أحمد حلمي، وفاة شقيقه الأكبر خالد حلمي، صباح اليوم الجمعة.
في هذا السياق، أعلنت العائلة تشييع جثمان الراحل في مدينة “بنها” من مسجد ناصر بالفلل عقب صلاة الجمعة على أن يقام العزاء يمضيفة عبد المنعم رياض بالمنشية اليوم.
نذكر أن خالد حلمي هو الشقيق الأكبر للفنان احمد حلمي وتربطهما علاقة قوية.
وفي زيارة سريعة على حسابات احمد حلمي على مواقع التواصل، لم يعلن الفنان اي تفاصيل حول الوفاة حتى الآن أو نعي شقيقه.
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