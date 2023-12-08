نجوى إبراهيم تغلبت على المرض وتعود بكل ثقة إلى جمهورها

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الإعلامية المصرية نجوى إبراهيم تغلبها على مرض السرطان بعد فترة مرض دامت 4 أشهر، وهي سعيدة لبدء حياة جديدة وسط محبيها، وعلقت قائلة: "جات كده من عند ربنا، فرحانة ومبسوطة الحمد لله بعد أربع أو خمس شهور قلق، حابة أفرحكم وهي جات كده من عند ربنا وبيجيلي كم دعوات كتير منكم اعتبروني من النهاردة لسة وجه جديد معاكم".



وأكدت أن الدعم الذي تلقته من الناس إنعكس إيجاباً على وضعها النفسي. وأكدت على شعورها بالراحة الآن، وشعرت بالأسف لأنها أقلقت المتابعين على وضعها.