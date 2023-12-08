بالفيديو- ريتا أورا تتألق بفستان أسود رائع..وظهرها المكشوف يفاجئ الجميع

ميرنا وليد - بيروت - أطلت النجمة العالمية ريتا أورا على الجمهور بلوك غريب من خلال صور ومقطع فيديو نشرتها عبر حسابها الخاص، وظهرت أورا بفستان أسود طويل من دون أكمام ضيق مكشوف الظهر لكن ما كان غريب في إطلالتها هو ما فعلته بظهرها المكشوف حيث قام إختصاسيون بالميك أب والمؤثرات بوضع إكسسوار على طول عامودها الفقري وكأنها أتية من الفضاء، كما و شاركت فيديو يظهر مراحل هذا التحول.



وريطت ريتا اورا شعرها إلى الخلف مع تطيق مكياج مميز أظهرت من خلاله جمال وجهها.

وفي وقت سابق، كشف المخرج العالمي تايكا وايتيتي بأن زوجته النجمة ريتا أورا هي من تقدّمت اليه بطلب الزواج، وحينها وافق بالتأكيد، عكس ما هو متعارف عليه بتقدّم الرجل للمرأة، وشكّل هذا التصرح جدلا كبيرا.

الجدير ذكره ان الفنانة البريطانية ريتا أورا البالغة من العمر 31 عاماً تزوجت من حبيبها المخرج تايكا وايتيتي الذي يكبرها بـ 16 عاماً ، وذلك في حفل زفاف حميم في لندن جمع الاصدقاء المقربين.

حفل الزفاف كان خاصاً جداً حيث تمكن فقط أعز اصدقائهم ان يشاهدوا مدى حب الثنائي لبعضهما البعض.



