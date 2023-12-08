ميرنا وليد - بيروت - علق الممثل المصري أحمد حلمي على وفاة شقيقه بعد ساعات قليلة على اعلان الخبر.

وكتب على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي: "توفي الي رحمة الله اخويا

خالد محمد حلمي عبد الرحمن / العزاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد .. وذلك يوم الاحد الموافق 10 ديسمبر"

وختم طالبا من جمهوره الدعاء : "نسألكم الدعاء"

وكانت سالي حلمي، شقيقة أحمد حلمي، قد نعت شقيقهما الأكبر خالد على صفحتها وكتبت: "أخي خالد حلمي في ذمه الله استحلفكم بالله أن تدعو له في هذه الجمعة الكريمة"

كانت هذه تفاصيل خبر التعليق الأول لـ أحمد حلمي بعد وفاة شقيقه وهذا ما طلبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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