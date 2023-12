أحمد مواس ممثل لبناني الى العالمية من خلال بطولة فيلم أميركي وهذه التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - يجسد الممثل اللبناني أحمد مواس بطولة فيلم أميركي تحت عنوان "rescuing christmas" ويعرض على قناة hallmark الأميركية.

ويلعب مواس شخصية مصور أميركي نرجسي وأناني ترطبه علاقة حب سابقة بينه وبين بطلة العمل الممثلة الأميركية الشهيرة راشيل لي كوك والتي اشتهرت في العالم العربي من خلال فيلم "she’s all that".

وكان أحمد قد شارك بعدة أعمال في هوليوود ولمع اسمه بأهم الأعمال أبرزها:The Recruit, The Terminal List and The Misfits

ومن جهة أخرى يتحضر أحمد حالياً لدخول الدراما العربية المشتركة من الباب العريض.