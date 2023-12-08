ميرنا وليد - بيروت - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق لقاء عارضة الأزياء الإيرانية ماهلاغا جابري والممثل السعودية عبدالله السدحان على خلال حضورهما مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة. وظهرت ماهلاغا وهي تنتظر بفارغ الصبر السدحان الذي رحّب بها ثم طلبت منه التقاط بعض الصور التذكارية معه فوافق السدحان وتبادلا التحية بشكل محترم للغاية.

يذكر ان العديد من النجوم حضروا ختام مهرجان البحر الأحمر ومنهم نجوم عالميين مثل نيكولاس كيج وغوينيث بالترو وهالي بيري اضافة الى النجوم العرب منهم يسرا، إليسا، امينة خليل، ستيفاني عطالله، سارة أبي كنعان..

كانت هذه تفاصيل خبر ماهلاغا جابري تطلب إلتقاط صورة مع عبدالله السدحان..وهكذا كانت ردة فعله - بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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