شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال أحمد حلمى عن شقيقه الراحل؟.. شبهى جداً وأحلى حاجة وجود أخ كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى خالد حلمى شقيق الفنان أحمد حلمى، صباح اليوم، والذى كانت تجمعه علاقة خاصة وقوية للغاية مع شقيقه أحمد حلمى مثلما ظهر مع آخر رسالة بعثها الأخير له على حساباته عبر السوشيال ميديا منذ فترة ووصفه فيها بأنه ليس أخا وإنما صاحب أيضاً.

أحمد حلمى حينما نشر صورة شقيقه الراحل منذ فترة بعث برسالة له قائلا: "أخويا الكبير خالد حلمي.. شبه بعض جدا فى النظارة... أحلى حاجة إن يكون عندك أخ أكبر منك.. بيكون مش بس أخ بيكون صاحب كمان.. يا سلاااام.. ياما خلانى أنزل أجيب عيش بداله.. هه.. يلا .. الكبير كبير برضه.. حبيبي يا خالودة".