شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى يطلب الدعاء لشقيقه ويعلن موعد العزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النجم أحمد حلمى جمهوره بالدعاء إلى شقيقه خالد الذى وافته المنية صباح اليوم، مشيرا أنه سيستقبل العزاء فى الراحل يوم الأحد المقبل فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكتب أحمد حلمي عبر حسابه على "فيس بوك": "توفى إلى رحمة الله أخويا خالد محمد حلمي عبد الرحمن - العزاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.. وذلك يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر، نسألكم الدعاء".

توفى خالد حلمى شقيق الفنان أحمد حلمى، صباح اليوم، وتشيع الجنازة من مسجد ناصر فى بنها، على أن يتم دفن الراحل فى مقابر الأسرة الموجودة داخل قرية الشموت.

وكانت تجمع أحمد حلمى علاقة قوية بشقيقه خالد، حيث نشر أحمد حلمى صورة من فترة طويلة تجمعه بشقيقه خال، معلقا: "أخويا الكبير خالد حلمي.. شبه بعض جدا فى النظارة... أحلى حاجة إن يكون عندك أخ أكبر منك.. بيكون مش بس أخ بيكون صاحب كمان.. يا سلاااام.. ياما خلانى أنزل أجيب عيش بداله.. هه.. يلا .. الكبير كبير برضه.. حبيبي يا خالودة".