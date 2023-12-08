شكرا لقرائتكم خبر عن سوشيال النجوم.. دعاء ريهام عبد الغفور لوالدها.. وكندة علوش: حقوق الإنسان كذبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة ريهام عبد الغفور على مشاركة متابعيها بالدعاء لوالدها الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، وذلك مع أول جمعة تمر على رحيل والدها، حينما كتبت عبر فيس بوك: "يارب فى ليلة الجمعة ارحم روحاً صعدت إليك لم يعد بيننا وبينها إلا الدعاء اللهم ارحمة واغفر له وانظر له بعين لطفك وكرمك، وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله وأدخله الجنة دون حساب ولا سابقة عذاب يارب العالمين.. أرجوا الدعاء وقراءة الفاتحة لأبى".



ريهام عبد الغفور

أما كندة علوش فحرصت على دعم غزة بقولها: "إنه عالم منافق هذا الذي نعيش فيه. آلاف الأكاذيب عن حقوق الإنسان والعدل والمساواة ونبذ العنصرية أغرقنا بها الغرب، هو اليوم يضرب بها عرض الحائط وهو يشارك بدم بارد فى قتل أطفالنا وأهالينا في غزة".



كندة علوش

يذكر أن الفنان أشرف عبد الغفور رحل عن عالمنا 3 ديسمبر إثر تعرضه إلى حادث سير، وذلك قبل استكمال تصوير آخر أعماله الفنية "نقطة سودا" مع أحمد فهمى وناهد السباعى الذى يتم تصويره في العاصمة اللبنانية بيروت.

واستقبلت الفنانة ريهام عبد الغفور العزاء في والدها من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحرص على الحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني أبرزهم: كريم عبد العزيز، منه شلبي وهنا الزاهد وهنا شيخة والفنان القدير نبيل الحلفاوي وشيري عادل، ويحيى الفخراني ومصطفى شعبان ومحمد عبد الحافظ، وأحمد خالد صالح وكريم فهمي وانجى المقدم، وغيرهم.