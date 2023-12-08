شكرا لقرائتكم خبر عن توافد أسرة الفنان أحمد حلمى لصلاة الجنازة على شقيقه بمسجد ناصر ببنها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

توافد أفراد عائلة الفنان أحمد حلمى والعشرات من أهالى مدينة بنها فى القليوبية، لمسجد ناصر لصلاة الجنازة على جثمان الراحل خالد حلمي المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات، وشقيق الفنان أحمد حلمي، ثم تشييعه لمثواه الاخير بمقابر العائلة بمنطقة الشموت ببنها.

وظهرت علامات الحزن الشديد علي الفنان أحمد حلمي، أثناء تواجده إلي جوار جثمان شقيقه داخل المسجد، واتشحت الأسرة بالسواد حزنا علي الراحل.

وكانت قد أعلنت أسرة الفنان أحمد حلمي، صباح اليوم الجمعة، وفاة شقيقه الأكبر خالد حلمي، المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات.

وأوضحت الأسرة، موعد ومكان صلاة الجنازة، حيث ذكرت أنه سيتم تشييع الجثمان بمدينة بنها من مسجد ناصر بالفلل، عقب صلاة الجمعة، على أن يقام العزاء بمضيفة عبدالمنعم رياض بالمنشية بمدينة بنها اليوم، كما تقيم العائلة عزاء بمسجد الشرطة بالتجمع غدا.

ونعت سالي حلمي، شقيقة الفنان أحمد حلمي، شقيقها الأكبر على صفحتها بموقع التواصل أخي خالد حلمي في ذمة الله، استحلفكم بالله أن تدعو له في هذه الجمعة الكريمة.

توافد-أسرة-الفنان-أحمد-حلمي-على-المسجد-لتشييع-جنازة-شقيقه



توافد-أسرة-وأقارب-شقيق-الفنان-أحمد-حلمي-لتشييع-جنازته



جانب-من-توافد-الأسرة



جانب-من-توافد-الأقارب



جانب-من-صلاة-الجنازة-(1)