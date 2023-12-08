محمد عساف يُندّد بالصمت العالمي حيال الأحداث الدامية… فماذا تضمّن تعليقه؟

لا يزال الفنان الفلسطيني محمد عساف يوثّق الإجرام الإنساني الذي يتمدّد من حيّ إلى آخر في شوارع غزة، حاصدًا المزيد من الأرواح البريئة من دون تمييز في الأعمار والجنس، فيستعطف الضمير العالمي في مشاهد مأساوية تظهر انتشال أطفال أحياء من بين الأنقاض، أو والد يبحث عن أبنائه المشتتين بين ركام الدمار الهائل، أو أمّ ترثي طفلها علّه يسمع أنين وجعها.

وفي موازاة تفاعله على تطبيق إنستغرام، يواصل عسّاف تسجيل مواقفه الوطنية عبر صفحته على موقع إكس، آخرها ما دوّنه مستنكرًا الصمت العالمي حيال الأحداث الدامية التي تجرف بطريقها من قرّر الصمود والتصدّي للحرب ولو بالاستشهاد، فكتب معلّقًا: “لا أجد الكلمات للتعبير عن ما يجري، لقد تعب الكلام منا… تنفذ آلة القتل الإسرائيلية المجزرة تحت عين العالم فلا يتحرك أحد.وختم مندّدًا “لنا الله. لنا الله يا اهلي في غزة. لنا الله”.

وفي سياق منفصل، عُلم ان الفنان الفلسطيني قد انضمّ الى نخبة كبيرة من نجوم العالم العربي لتقديم أوبريت وطني جامع يحمل عنوان “ولايات العربية المتحدة” بهدف إيقاظ الضمير العالمي وحثّه على المطالبة برفع الظلم عن الشعب الفلسطيني. يقول مطلع الأوبريت الذي يمتدّ على سبع دقائق “عالم ظالم مبقاش بيحس.. يتفرج على وجعك بس”.