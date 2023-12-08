بعد إطلالة أختها كايلي بالشفاف الكاشف..كلوي كارداشيان بفستان شفاف ورشاقتها حديث الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - بعد إطلالة أختها كايلي جينر الأخيرة المثيرة للجدل، اثارت نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان ضجة كبيرة بين الجمهور بسبب إطلالتها المشابها لأختها، حيث ظهرت مرتديةً فستان طويل ضيق باللون الأخضر شفاف كاشف ذات عنق عالي أظهرت من خلاله رشاقة جسمها، وإعتمدت كلوي تسريحة ربطت فيها شعرها على شكل ذيل الحصان، مع مكياج رائع اظهرت من خلاله جمال وجهها.



وفي وقت سابق، أثارت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر ضجة واسعة بعد إطلالتها الأهيرة عبر حسابها الخاص، حيث ظهرت بلوك غريب كاشف لجسمها، فكانت ترتدي فستان شفاف باللون الاسود ضيق وقصير كشف عن الكثير من جسمها، وظهرت جينر بقصت شعر قصيرة جداً مع مكياج مميز اظهرت من خلاله جمال وجهها.

