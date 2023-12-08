ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة اللبنانية ستيفاني عطالله في الحفل الختامي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، بإطلالة ذهبية برّاقة خطفت القلوب، وأحدثت تفاعل كبير في صفوف الجمهور.

إضافة إلى فستانها الأنيق والراقي، نسقت ستيفاني عطالله مجموعة من المجوهرات المبهرة من Bulgari من مجموعة Serpenti المرصّعة بالماس وحجر الزمرّد الأخضر.

وشملت الإطلالة عقداً بقيمة تلامس المليون دولار أميركي، وسواراً بقيمة 75,000 دولار أميركي، كما إختارت أقراط أذن من الماس والزمرّد أيضاً ويقدّر ثمنهما بـ 35,300 دولار أميركي.

يذكر أن ستيفاني عطالله كانت قد كشفت أنها تستعد لدخول القفص الذهبي العام المقبل 2024 بعد الكريسماس، وليس بالتزامن مع احتفالات العام الجديد، وستتزوج من حبيبها الفنان جوزيف عبود المعروف باسم زاف.

كانت هذه تفاصيل خبر قيمة مجوهرات ستيفاني عطالله بإطلالتها الأخيرة تخطت المليون دولار.. شـ ـاهدوها - بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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