جويل بدر بأحدث ظهور مع ابنتها بعد خضوعها لعملية جراحية لتحسين صوتها وتغير واضح - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - قبل فترة، كشفت الفنانة والمنتجة اللبنانية جويل بدر، عن خضوعها لعملية جراحية لصوتها في تركيا، وقالت إن صوتها قد تغير، وتحسن نحو الأفضل.

وفي أحدث ظهور لها مع ابنته في فيديو على صفحتها عبر خاصية القصص السريعة تحدثت وبدا صوتها مختلف عن الفترة السابقة واشار كثر ان التغير ملحوظ جداً في صوتها وانها حققت هدفها من العملية التي خضعت لها.

كما تفاعل المتابعون مع الفيديو بسبب ظهور ابنتها بشكل واضح معها وكانت قد تبنتها جويل قبل اشهر واعلنت الخبر بنفسها.