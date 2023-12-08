بالصور- بإطلالة شيك وجمال ساحر.. ديمي لوفاتو تسحر الجمهور بأنوثتها

ميرنا وليد - بيروت - سحرت النجمة العالمية ديمي لوفاتو الجمهور بعد إطلالتها الأخيرة من خلال صور شاركتها مع الجمهور عبر حسابها الخاص، وظهرت ديمي بلوك رائع أنيث إرتدت فيه قميص باللون الابيض مع سترة باللون البني واسعة ذات أكمام طويلة، وتركت شعرها منسدلاً مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله أنوثتها وجمال وجهها.



وكانت أطلت ديمي لوفاتو على الجمهور إلى جانب حبيبها، وظهرت بلوك كاجوال، إرتدت فيه توب باللون الأبيض مع تنورة متوسطة الطول وسترة واسعة باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهر جمال ملامح وجهها، كما وظهرت لوفاتو مع حبيبها في صورة طريفة، وهما يرتديان زي فول سوداني، بالإضافة إلى صورة له وهو يقبلها على رأسها.

