- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
ميرنا وليد - بيروت - سحرت النجمة العالمية ديمي لوفاتو الجمهور بعد إطلالتها الأخيرة من خلال صور شاركتها مع الجمهور عبر حسابها الخاص، وظهرت ديمي بلوك رائع أنيث إرتدت فيه قميص باللون الابيض مع سترة باللون البني واسعة ذات أكمام طويلة، وتركت شعرها منسدلاً مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله أنوثتها وجمال وجهها.
وكانت أطلت ديمي لوفاتو على الجمهور إلى جانب حبيبها، وظهرت بلوك كاجوال، إرتدت فيه توب باللون الأبيض مع تنورة متوسطة الطول وسترة واسعة باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهر جمال ملامح وجهها، كما وظهرت لوفاتو مع حبيبها في صورة طريفة، وهما يرتديان زي فول سوداني، بالإضافة إلى صورة له وهو يقبلها على رأسها.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- بإطلالة شيك وجمال ساحر.. ديمي لوفاتو تسحر الجمهور بأنوثتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.