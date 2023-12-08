مريم الصبان تطرح أحدث أعمالها "المادة الخام" وهذا ما يميزها - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة المصرية مريم الصبان أحدث أعمالها بعنوان "المادة الخام" وهي باللهجة المصرية، ومن اللون الغنائي الرومانسي، وسلطت الضوء على الدور الإيجابي للرجل في حياة كل فتاة، حيث يعتبر السند والداعم والحبيب من كلمات سيد حسن والحان وتوزيع مونتي.
الأغنية "المادة الخام" صورتها على طريقة الفيديو كليب وحمل توقيع المخرجة رودينا حاطوم، وتم تصويره في مصر. وعبرت مريم الصبان عن سعادتها بطرح أغنية "المادة الخام" التي اعتبرتها مختلفة من حيث الشكل الموسيقي عن أغنيتها السابقة "يا مدغدغ"، وتمنت أن تنال إعجاب الجمهور.
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