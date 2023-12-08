شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة عن فلسفة أنطون تشيخوف فى كتاباته بمهرجان أيام قرطاج المسرحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت إدارة مهرجان أيام قرطاج المسرحية ندوة فكرية دولية عن كونية (أنطون تشيخوف)، ذلك الكاتب المسرحى الروسى العظيم الذى بلغت أعماله قمة الكونية بقدر انغماسها فى الواقع الآفاقى فى بلاده خلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر، وأعماله غالبا تعبر عن هواجس ومعاناة ومشاغل وآمال البشرية بصفة عامة، وترجمت أعماله إلى العديد من اللغات، وقدمت أعماله في المسرح والسينما .

ويشارك فى هذه الندوة عدد كبير من الباحثين والنقاد المسرحيين والمخرجين، ويقدم كل منهم رؤيته لأعمال تشيكوف وقراءة نقدية فى أعمال محددة، فمثلا الدكتور محمد كريم خلف تناول بالبحث نص ( الخال فانيا )، وقدم الفنان التونسي أنور الشعافي قراءة لمسرحيته ( أغنية التم ) وهي رابع مسرحيات تشيكوف حسب التسلسل الزمني وقال عنها إنه كتبها فى ربع ساعة على ورقة مطوية.



ندوة فكرية في مهرجان قرطاج

قدم أيضا الباحث المغربى د. كمال العلاوى بحثا عن تشيكوف حمل عنوانا ( زيارة إلى عالم الخلود )، وقدم الدكتور عجاج سليم من سوريا بحثا بعنوان ( أنطون تشيكوف .. معنا )، وتناولت المشاركات إنشائية أنطون تشيخوف، وتحليل لأمثلة معينة من النصوص أو الأعمال الاخراجية، وعلاقة تشيخوف بالمخرجين فى المسرح الغربى، وحضور تشيخوف فى المسرح العربى، والتجارب الشخصية والترجمات لأعماله الاخراجية والبحوث والدراسات وأدار الندوة حمدى حمايدى، وقرر الندوة ومسئول عن نشر أعمال الندوة محمد المي

جدير بالذكر إن تشيكوف كتب 17 مسرحية، وتكمن كونية أعمال تشيخوف في بعدها الجدلي، فهي برغم شموليتها وارتكازها على القيم التي تميز الإنسان بقطع النظر عن الاختلافات التاريخية والجغرافية لا تنفي نسبية وتنوع وخصوصية الوقائع التي تعيشها وضعية دون أخرى، ورغم رحيله في عنفوان العمر نجح أنطون تشيخوف في إبراز تعقيدات الوجود الإنساني وذلك من خلال تعدد التجارب التي عاشها على المستوى الفردي (ضرورة البحث عن ضمان لقمة العيش منذ الطفولة – المرض) والعائلي (تسلط الأب – الخصاصة – التمازج الأسري في المنزل) والمهني (تعامله اليومي بصفته طبيبا مع آلام وأوجاع الفئات الضعيفة) والاجتماعي (تفتت الأرستقراطية والبرجوازية الصغيرتين).